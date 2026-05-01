Ouistreham

Théâtre A.E.T Yakafokon les illusions perdues

Grange aux dimes Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Yakafokon Les illusions perdues est une comédie musicale déjantée écrite et mise en scène par Romuald Duval et Sylvia Marzolini. Entre humour, rêves et satire, la troupe de l’AET entraîne le public dans l’univers étonnant d’une entreprise capable de résoudre tous les problèmes… ou presque.

Yakafokon les illusions perdues, spectacle écrit et mis en scène par Romuald Duval et Sylvia Marzolini.

Yakafokon est une entreprise spécialisée dans la résolution des problèmes, de tous les problèmes ! Du plus anodin souci du quotidien au rêve le plus surréaliste Chez Yakafokon, y a toujours une solution !

La vente de rêves n’étant interdite par aucun traité commercial, les affaires vont bon train !

Mais l’appétit des financiers est-il compatible avec les rêves de l’humanité ? Yakafokon sera- t-elle l’aboutissement des espoirs vécus ou le conte des illusions perdues ?…. Une comédie musicale déjantée écrite par Sylvia Marzolini et Romuald Duval et portée par la troupe de l’AET !

Tarif 8€ la place et 6€ en tarif réduit.

Réservation https://theatre-aet.fr ou par téléphone au 06 22 03 64 35 .

Grange aux dimes Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 22 03 64 35

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English : Théâtre A.E.T Yakafokon les illusions perdues

Yakafokon Les illusions perdues is a zany musical comedy written and directed by Romuald Duval and Sylvia Marzolini. With a mix of humour, dreams and satire, the AET troupe takes the audience into the astonishing world of a company capable of solving all problems… or almost all.

L’événement Théâtre A.E.T Yakafokon les illusions perdues Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Caen la Mer