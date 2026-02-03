conversation entre Macha Makeîeff et Hervé Castanet Marseille 8e Arrondissement
conversation entre Macha Makeîeff et Hervé Castanet Marseille 8e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 8e Arrondissement
conversation entre Macha Makeîeff et Hervé Castanet
Samedi 6 juin 2026 de 15h30 à 18h30. 280 boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Conversation à la librairie Rupture X Mano, nous tirerons quelques uns de ces fils où l’artiste et le psychanalyste se frottent s’inquiète, s’interrogent loin des sentiers convenus
Cette rencontre réunira Macha Makeïeff et Hervé Castanet autour de la présentation du livre SK Beau 2, dont une large part est consacrée au travail artistique de Macha Makeïeff.
Sous le titre La Traversée des lieux des aveux cette conversation propose un dialogue entre création artistique, écriture, psychanalyse et regard contemporain, dans une perspective ouverte de transmission et d’échange avec le public.
Lieu Librairie Rupture et Imbernon Cité Radieuse .
280 boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 50 70 20 renee.adjiman@gmail.com
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English :
In conversation at the Rupture X Mano bookshop, we’ll pull out some of these threads where artist and psychoanalyst rub shoulders, worry and question each other far from the conventional paths
L’événement conversation entre Macha Makeîeff et Hervé Castanet Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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