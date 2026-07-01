Conversation partagée autour du vélo Café Le Français Surgères
jeudi 9 juillet 2026 · Café Le Français · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Conversation partagée autour du vélo
Café Le Français 2 avenue de la Libération Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Envie de faire du vélo un réflexe quotidien ? Rejoignez le nouveau comité citoyen de la Communauté de Communes Aunis Sud.
L’objectif impulser des actions concrètes et cocréer les mobilités cyclables de demain. Venez partager vos idées !
Ouvert à tous
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Café Le Français 2 avenue de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mobilite@aunis-sud.fr
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English :
Want to make biking a daily habit? Join the new citizen committee of the Aunis Sud Community of Municipalities.
The goal: to drive concrete actions and co-create the cycling mobility solutions of tomorrow. Come share your ideas!
Open to everyone
L’événement Conversation partagée autour du vélo Surgères a été mis à jour le 2026-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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