Conversation partagée autour du vélo Café Le Français Surgères

Informations pratiques

Surgères

Conversation partagée autour du vélo

Café Le Français 2 avenue de la Libération Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Envie de faire du vélo un réflexe quotidien ? Rejoignez le nouveau comité citoyen de la Communauté de Communes Aunis Sud.

L’objectif impulser des actions concrètes et cocréer les mobilités cyclables de demain. Venez partager vos idées !

Ouvert à tous

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Café Le Français 2 avenue de la Libération Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mobilite@aunis-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to make biking a daily habit? Join the new citizen committee of the Aunis Sud Community of Municipalities.

The goal: to drive concrete actions and co-create the cycling mobility solutions of tomorrow. Come share your ideas!

Open to everyone

L’événement Conversation partagée autour du vélo Surgères a été mis à jour le 2026-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin