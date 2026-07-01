Orgue en Vogue Église Notre-Dame Surgères
vendredi 10 juillet 2026 · Église Notre-Dame · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Orgue en Vogue
Église Notre-Dame Square du chateau Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14 2026-09-05
Venez vivre de grands moments d’évasion !
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Église Notre-Dame Square du chateau Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr
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English :
Come and experience great moments of escape!
L’événement Orgue en Vogue Surgères a été mis à jour le 2026-07-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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