Orgue en Vogue Église Notre-Dame Surgères

Informations pratiques

Surgères

Orgue en Vogue

Église Notre-Dame Square du chateau Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14 2026-09-05

Venez vivre de grands moments d’évasion !

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Église Notre-Dame Square du chateau Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

Come and experience great moments of escape!

L’événement Orgue en Vogue Surgères a été mis à jour le 2026-07-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin