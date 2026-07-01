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AGENDA · Surgères

Orgue en Vogue Église Notre-Dame Surgères

vendredi 10 juillet 2026 · Église Notre-Dame · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Square du chateau
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Orgue en Vogue

Église Notre-Dame Square du chateau Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14 2026-09-05

Venez vivre de grands moments d’évasion !
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Église Notre-Dame Square du chateau Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23  mairie@ville-surgeres.fr

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English :

Come and experience great moments of escape!

L’événement Orgue en Vogue Surgères a été mis à jour le 2026-07-02 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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