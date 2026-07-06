UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Conversations murmures Angers Nantes Opéra Nantes

dimanche 18 octobre 2026 · Angers Nantes Opéra · Nantes

Conversations murmures Angers Nantes Opéra Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
12:00
Lieu
Angers Nantes Opéra
Adresse
Théâtre Graslin
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 12:00 – 23:00
Gratuit : non Gratuit  

Une performance du ténor François Rougier, qui circulera sur le chemin entre Angers et Nantes et qui chantera dans l’espace public auprès des habitantes et habitants des rives de la Loire.Un projet, un pour un, à bord de la Rolling – petit opéra itinérant – pour des conversations qui explorent les étapes de l’amour et nos émotions par un jeu thématique, ludique et personnalisé.

Angers Nantes Opéra Nantes 44003
https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/spectacle-itinerant/conversations-murmures


Afficher la carte du lieu Angers Nantes Opéra et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)