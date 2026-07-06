AGENDA · Nantes99vues
Conversations murmures Angers Nantes Opéra Nantes
dimanche 18 octobre 2026 · Angers Nantes Opéra · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 12:00 – 23:00
Gratuit : non Gratuit
Une performance du ténor François Rougier, qui circulera sur le chemin entre Angers et Nantes et qui chantera dans l’espace public auprès des habitantes et habitants des rives de la Loire.Un projet, un pour un, à bord de la Rolling – petit opéra itinérant – pour des conversations qui explorent les étapes de l’amour et nos émotions par un jeu thématique, ludique et personnalisé.
Angers Nantes Opéra Nantes 44003
https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/spectacle-itinerant/conversations-murmures
Afficher la carte du lieu Angers Nantes Opéra et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Balade « Aristide Briand, la loi, le temple et l’église » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 27 juillet 2026
- Atelier bulles de détente Square Georges Méliès Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! CSC Pilotière Nantes 27 juillet 2026
- Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, CSC Pilotière, Nantes 27 juillet 2026