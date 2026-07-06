Conversations murmures Angers Nantes Opéra Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 12:00 – 23:00

Gratuit : non Gratuit

Une performance du ténor François Rougier, qui circulera sur le chemin entre Angers et Nantes et qui chantera dans l’espace public auprès des habitantes et habitants des rives de la Loire.Un projet, un pour un, à bord de la Rolling – petit opéra itinérant – pour des conversations qui explorent les étapes de l’amour et nos émotions par un jeu thématique, ludique et personnalisé.

Angers Nantes Opéra Nantes 44003

https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/spectacle-itinerant/conversations-murmures



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