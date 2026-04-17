Thury-Harcourt-le-Hom

Convoi solidaire

Rue des Prairies Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Convoi solidaire 49 motos pour les sapeurs-pompiers

Le dimanche 24 mai 2026, une grande opération solidaire est organisée au profit de l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers (ODP)

Une boîte à dons sera transportée par un convoi de 49 motos et fera étape dans plusieurs centres de secours.

Clécy de 8h15 à 9h

Vassy de 10h à 10h45

Villy Bocage de 12h à 14h

St Martin des Besaces de 15h15 à 16h

Thury-Harcourt de 17h à 18h

Venez rencontrer le convoi

Venez échanger avec les motards et les pompiers

Et surtout, venez faire un don pour soutenir l’ODP

Chaque don permettra d’aider les orphelins de sapeurs-pompiers, ainsi que leurs familles, dans les moments les plus difficiles. On compte sur vous pour être présents nombreux et faire vivre cette belle chaîne de solidarité ! .

Rue des Prairies Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

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English : Convoi solidaire

Solidarity convoy: 49 motorbikes for the fire brigade

L’événement Convoi solidaire Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Suisse Normande