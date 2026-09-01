Informations pratiques

Euville

Cool Big Band Apéro Concert

Euville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le dernier apéro concert sera avec le Cool Big Band du Conservatoire de Musique de Commercy, réservez la date et venez faire la fête dans un environnement exceptionnel.Tout public

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Euville 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 09 77 lescarrieresdeuville@euville.fr

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English :

The final ap%E9ro concert will feature the Cool Big Band from the Commercy Conservatory of Music. Save the date and come celebrate in an exceptional setting.

L’événement Cool Big Band Apéro Concert Euville a été mis à jour le 2026-08-12 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS