Cool Big Band Apéro Concert Euville
samedi 19 septembre 2026 · Euville
Informations pratiques
Euville
Cool Big Band Apéro Concert
Euville Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le dernier apéro concert sera avec le Cool Big Band du Conservatoire de Musique de Commercy, réservez la date et venez faire la fête dans un environnement exceptionnel.Tout public
0 .
Euville 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 09 77 lescarrieresdeuville@euville.fr
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English :
The final ap%E9ro concert will feature the Cool Big Band from the Commercy Conservatory of Music. Save the date and come celebrate in an exceptional setting.
L’événement Cool Big Band Apéro Concert Euville a été mis à jour le 2026-08-12 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
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