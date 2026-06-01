Coopérative U aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris

Coopérative U aux Arènes de Lutèce 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Pour la 6ᵉ année consécutive, la Coopérative U est partenaire des Journées Nationales de l’Agriculture qui se déroulent partout en France du 5 au 7 juin 2026. Cette nouvelle édition dont le thème est «l’agriculture demain: quel avenir dans nos assiettes ? » est l’occasion de rappeler les engagements de la Coopérative U vis-à-vis du monde agricole. Notamment, aux Arènes de Lutèce, du 5 au 6 juin 2026 par le biais d’ ateliers dégustations et plusieurs jeux ludiques autour de l’agriculture et son importance pour les produits U.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Ateliers dégustations et jeux ludiques pour en apprendre plus sur l’agriculture et les produits U. #agridemain #jnagri2025 #jnagri

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