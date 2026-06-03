Cop Bike Ride Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon
Cop Bike Ride Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon dimanche 26 juillet 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Cop Bike Ride
Théâtre de Verdure Impasse de l’Île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 22:00:00
Date(s) :
2026-07-26
La COP Bike Ride est une initiative citoyenne internationale qui rallie les conférences climat des Nations Unies (COP) à vélo afin de promouvoir l’usage quotidien du vélo comme levier concret de réduction de notre empreinte carbone.
40 km à vélo au départ de Nantes le 26 juillet. Point de départ miroir d’eau à Nantes à 10h30.
Arrivée au théâtre de verdure vers 15h.
16H-17H animations familiales autour du vélo
17H30 ciné-débat salle Loire, Espace E. Landrain
19H pique-nique collaboratif
Puis étape suivante le lundi 27 juillet, départ d’Ancenis-Saint-Géréon vers Angers. .
Théâtre de Verdure Impasse de l’Île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
The COP Bike Ride is an international citizens? initiative that takes bicycles to the United Nations Climate Conferences (COP) to promote the daily use of bicycles as a concrete way of reducing our carbon footprint.
L’événement Cop Bike Ride Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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