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Cop Bike Ride Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon

Cop Bike Ride Théâtre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : Impasse de l'Île Mouchet

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Ancenis-Saint-Géréon

Cop Bike Ride

Théâtre de Verdure Impasse de l’Île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :
2026-07-26

La COP Bike Ride est une initiative citoyenne internationale qui rallie les conférences climat des Nations Unies (COP) à vélo afin de promouvoir l’usage quotidien du vélo comme levier concret de réduction de notre empreinte carbone.
40 km à vélo au départ de Nantes le 26 juillet. Point de départ miroir d’eau à Nantes à 10h30.

Arrivée au théâtre de verdure vers 15h.
16H-17H animations familiales autour du vélo
17H30 ciné-débat salle Loire, Espace E. Landrain
19H pique-nique collaboratif

Puis étape suivante le lundi 27 juillet, départ d’Ancenis-Saint-Géréon vers Angers.   .

Théâtre de Verdure Impasse de l’Île Mouchet Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

The COP Bike Ride is an international citizens? initiative that takes bicycles to the United Nations Climate Conferences (COP) to promote the daily use of bicycles as a concrete way of reducing our carbon footprint.

L’événement Cop Bike Ride Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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