Copines (c.o.p.i.n.e.s) Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
Copines (c.o.p.i.n.e.s) Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement mercredi 24 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Copines (c.o.p.i.n.e.s)
Mercredi 24 juin 2026 à partir de 19h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Le théâtre Marie-Jeanne accueille c.o.p.i.n.e.s, création collective.
Inspiré des séries télé, ce spectacle original imaginé en atelier suit une bande d’amies à travers trois épisodes drôles et décalés.
Entre disputes, confidences et situations absurdes, les scènes s’enchaînent comme une vraie série télé avec même des coupures pub pour des produits innovants.
Un spectacle rythmé, plein d’humour et de clins d’œil. .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Théâtre Marie-Jeanne hosts c.o.p.i.n.e.s, a collective creation.
L’événement Copines (c.o.p.i.n.e.s) Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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