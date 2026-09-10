Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain, En ligne, Lille
jeudi 17 décembre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain Jeudi 17 décembre, 17h30 En ligne Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T17:30:00+01:00 – 2026-12-17T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-17T17:30:00+01:00 – 2026-12-17T18:30:00+01:00
Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain
Entre les décisions marquantes rendues par les juridictions en 2026, les projets de réforme actuels et les propositions formulées dans le Livre Blanc de l’Institut Janus, le droit de la copropriété poursuit sa profonde mutation.
Jeudi 17 décembre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/QGhHGtR5hK
Animé par : ADACC
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Webinaire
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