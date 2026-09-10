UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lille

Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain, En ligne, Lille

jeudi 17 décembre 2026 · En ligne · Lille

Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain Jeudi 17 décembre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T17:30:00+01:00 – 2026-12-17T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-17T17:30:00+01:00 – 2026-12-17T18:30:00+01:00

Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain
Entre les décisions marquantes rendues par les juridictions en 2026, les projets de réforme actuels et les propositions formulées dans le Livre Blanc de l’Institut Janus, le droit de la copropriété poursuit sa profonde mutation.
Jeudi 17 décembre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/QGhHGtR5hK
Animé par : ADACC

En ligne lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/QGhHGtR5hK »}] [{« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/QGhHGtR5hK »}] https://forms.cloud.microsoft/e/QGhHGtR5hK
Webinaire

AMELIO

À voir aussi à Lille (Nord)