Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain, En ligne, Lille

Informations pratiques

Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain Jeudi 17 décembre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T17:30:00+01:00 – 2026-12-17T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-17T17:30:00+01:00 – 2026-12-17T18:30:00+01:00

Copropriété : ce qui change aujourd’hui, ce qui se prépare pour demain

Entre les décisions marquantes rendues par les juridictions en 2026, les projets de réforme actuels et les propositions formulées dans le Livre Blanc de l’Institut Janus, le droit de la copropriété poursuit sa profonde mutation.

Jeudi 17 décembre 2026 – 17h30-18h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/QGhHGtR5hK

Animé par : ADACC

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Webinaire

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