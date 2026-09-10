Copropriété – Les colonnes montantes : travaux, vigilance et bonnes pratiques – conférence, Maison de l’Energie, Toulouse
jeudi 1 octobre 2026 · Maison de l'Energie · Toulouse
Informations pratiques
Copropriété – Les colonnes montantes : travaux, vigilance et bonnes pratiques – conférence Jeudi 1 octobre, 18h00 Maison de l’Energie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00
Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’ et Enedis
Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique en copropriété (passage au tout électrique, installation de pompe à chaleur, borne de recharge électrique…), il est indispensable de consulter en amont Enedis.
Ces projets peuvent augmenter significativement la puissance nécessaire. Cela impacte le dimensionnement des installations collectives qui sont prévues pour une puissance donnée. La rénovation peut nécessiter le renforcement des câbles, l’adaptation des équipements collectifs ou encore des travaux de génie civil à la charge de la copropriété.
Il est donc essentiel de solliciter Enedis dès la phase de conception du projet pour préciser les besoins, anticiper les contraintes techniques et garantir la faisabilité du projet.
Maison de l’Energie Allée Jacques Chaban-Delmas 31500 TOULOUSE Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=332 »}] Métro ligne A station Marengo SNCF
Enedis, gestionnaire du réseau électrique, nous présente les différentes démarches en lien avec l’adaptation des colonnes montantes lors d’un projet de rénovation en copropriété.
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