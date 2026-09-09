Copropriété – Présentation du chantier de la résidence Montaudran – Forum, Copropriété Montaudran, Toulouse

Informations pratiques

Copropriété – Présentation du chantier de la résidence Montaudran – Forum Mercredi 9 septembre, 17h30 Copropriété Montaudran Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T17:30:00+02:00 – 2026-09-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T17:30:00+02:00 – 2026-09-09T21:30:00+02:00

Organisateur : Cabinet Rigual, Grand sud immobilier et Urbanis SR

Cette soirée sera l’occasion de découvrir l’organisation du chantier, de rencontrer le maître d’œuvre, le syndic, l’équipe d’accompagnement ainsi que les entreprises en charge des travaux. Isolation, ventilation, toiture, menuiseries ou encore électricité : chaque intervenant présentera son périmètre d’action, les solutions techniques retenues et le calendrier prévisionnel des interventions.

Votés en octobre 2025 pour commencer en 2026, les travaux de la copropriété Montaudran répondent au programme MaPrimeRénov’Copropriété.

Les services de Toulouse Métropole seront également présents pour exposer les grandes étapes d’un projet de rénovation et pour répondre à vos questions.

Copropriété Montaudran 13 Rue du Gers 31400 TOULOUSE Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=324 »}] Ligne L9 arrêt Buissonets

Ligne L8 arrêt Langevin

Avant le début du chantier, le maitre d’œuvre en collaboration avec le syndic et l’AMO font intervenir les entreprises pour présenter les travaux qui seront réalisés sur la résidence.