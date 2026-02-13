Copropriété – Visite d’une copropriété rénovée, Copro les Potiers, Toulouse

Copropriété – Visite d’une copropriété rénovée Vendredi 24 avril, 17h00 Copro les Potiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T17:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T17:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:30:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Parce qu’il est toujours plus concret de visualiser un projet, nous vous proposons la visite d’une copropriété rénovée, primée au trophée des copros de Toulouse Métropole. La réussite de ce projet tient en grande partie à l’implication forte du conseil syndical. Ils ont notamment su réagir rapidement quand cela fut nécessaire, afin d’assurer un programme de travaux éligible aux aides. Un membre du CS sera présent pour nous accompagner tout au long de notre visite.

Places limitées, inscription nécessaire

Copro les Potiers 9 Rue des Potiers 31000 TOULOUSE Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-tm.eservices.toulouse-metropole.fr/renov/inscription-renov/?idagenda=247 »}]

Située au centre ville de Toulouse, la copropriété a réalisé un programme de travaux conséquent avec entre autre, une isolation thermique par l’extérieur.