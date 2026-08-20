Corail Renaissance, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Muséum Henri-Lecoq · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Corail Renaissance 19 et 20 septembre Muséum Henri-Lecoq Puy-de-Dôme
Entrée gratuite – Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Photographe et biologiste marin, Martin Colognoli nous emmène au coeur des récifs coralliens d’Indonésie, sur les îles de Seraya Besar et Hatamin, proches du parc national de Komodo. À travers ses images, il raconte l’histoire de pêcheurs traditionnels et de leurs familles, devenus les gardiens d’un écosystème qu’ils restaurent et protègent.
Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762560 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/museum-henri-lecoq Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum Henri Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches, fossiles et interroge le visiteur sur l’histoire des sciences et techniques. Tramway : ligne A – arrêt Universités ou Lagarlaye. Bus : lignes B, C, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 27 – arrêt Sablon Lafayette.
Photographe et biologiste marin, Martin Colognoli nous emmène au coeur des récifs coralliens d’Indonésie, sur les îles de Seraya Besar et Hatamin, proches du parc national de Komodo. À travers ses il…
Corail Renaissance © Martin Colognoli
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