Corde, épée ou poison ?! Enquête médiévale Office de Tourisme Falaise Suisse Normande Falaise
mardi 20 octobre 2026 · Office de Tourisme Falaise Suisse Normande · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Corde, épée ou poison ?! Enquête médiévale
Office de Tourisme Falaise Suisse Normande 5 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Venez vous amuser en participant à une enquête médiévale grandeur nature au départ de l’Office de Tourisme de Falaise !
En partenariat avec l’association Casse-tête Normand.
A partir de 8 ans, sur réservation
Venez vous amuser en participant à une enquête médiévale grandeur nature au départ de l’Office de Tourisme de Falaise ! Alors que le jeune duc Guillaume doit faire face à de nombreux complots, son tuteur Gislebert de Brionne est assassiné ! A vous de retrouver le coupable, l’arme et le lieu du crime en arpentant les ruelles de Falaise et en faisant preuve d’observation, d’orientation et de logique ! Une enquête ludique façon Cluedo à mener en famille ou entre amis. En partenariat avec l’association Casse-tête Normand. A partir de 8 ans, sur réservation Durée estimée 1h30 Tarifs 12 € par adulte (18 ans et plus) 8 € par enfant (-18 ans) Gratuit (-3ans) Adaptée à partir de 8 ans Nombre minimum de participants 8 .
Office de Tourisme Falaise Suisse Normande 5 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26 info@falaise-suissenormande.com
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English : Corde, épée ou poison ?! Enquête médiévale
Join in the fun and take part in a life-size medieval investigation departing from Falaise Tourist Office!
In partnership with the Casse-tête Normand association.
From 8 years old, booking required
L’événement Corde, épée ou poison ?! Enquête médiévale Falaise a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Falaise Suisse Normande
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