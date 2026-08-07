Informations pratiques

Le Havre

Cordée Randonnée chorégraphique portuaire à 3 voix

Quai de l’Île Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Entre le quartier Saint-François et le terminal Croisière du Havre, cette déambulation sensible invite à découvrir les paysages portuaires par le prisme des sens. Guidés par la marche, les participants sont amenés à observer, écouter, toucher et ressentir l’atmosphère singulière du port. Le parcours sera ponctué d’une performance collective mêlant corps et cordages de marin, ainsi que d’un temps de cartographie sensible, pour partager et révéler les perceptions de chacun.

Avec Margot Dorléans, danseuse-chorégraphe et Laure Delamotte-Legrand, scénographe-plasticienne de la Cie Du Vivant Sous Les Plis accompagnées de Charles Hainaux, capitaine de remorqueur du port du Havre.

Prévoir une tenue adaptée à la météo, une gourde et de bonnes chaussures pour marcher

Inscription obligatoire .

Quai de l’Île Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr

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English : Cordée Randonnée chorégraphique portuaire à 3 voix

L’événement Cordée Randonnée chorégraphique portuaire à 3 voix Le Havre a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie