CORDES ET LAMES AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Ce concert nous invite non seulement à une évasion musicale entre les cultures et les époques, mais aussi à une découverte inédite celle du mariage sonore subtil et étonnant des cordes avec le marimba et le vibraphone.

Tout d’abord avec Achrakyne, une œuvre contemporaine du compositeur toulousain Benjamin Attahir, mêlant traditions orientales et langage musical moderne. Suivront les Danses de Presles d’Étienne Perruchon, véritables tableaux expressifs aux rythmes tantôt vifs, tantôt méditatifs. En point d’orgue, les musiciens nous accorderont un dernier tango dans les bras des célèbres Quatre Saisons d’Astor Piazzolla, ici revisitées dans une version aussi surprenante qu’envoûtante pour quatuor à cordes et marimba. 19 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

This concert not only takes us on a musical journey between cultures and eras, but also invites us to make an original discovery: the subtle and astonishing marriage of sound between strings, marimba and vibraphone.

German :

Dieses Konzert lädt uns nicht nur zu einer musikalischen Flucht zwischen den Kulturen und Epochen ein, sondern auch zu einer völlig neuen Entdeckung: der subtilen und erstaunlichen Klangkombination von Streichern mit Marimba und Vibraphon.

Italiano :

Questo concerto ci invita non solo a compiere un viaggio musicale attraverso le culture e le epoche, ma anche a fare una scoperta senza precedenti: il sottile e sorprendente matrimonio sonoro tra gli archi e la marimba e il vibrafono.

Espanol :

Este concierto nos invita no sólo a realizar un viaje musical a través de culturas y épocas, sino también a hacer un descubrimiento sin precedentes: el sutil y asombroso maridaje sonoro entre las cuerdas y la marimba y el vibráfono.

