Cordes percutées par l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen Eglise Notre Dame d’Autheuil Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Cordes percutées par l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen

Eglise Notre Dame d’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du patrimoine, Autheuil Patrimoine et Culture vous propose un concert exceptionnel de l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen.

Cette formation rassemble 58 musiciens particulièrement investis auprès du territoire et des publics avec un goût illimité pour tous les répertoires. L’orchestre constitue le socle artistique de la programmation lyrique et symphonique à Rouen et en tournée en Normandie et au-delà.

Très engagé en direction du jeune public et d’un partage toujours plus large de la musique, il propose un vaste éventail d’actions de sensibilisation sur le territoire, en classe, à l’hôpital, en centre de détention… L’orchestre mène également un travail pour favoriser les rencontres avec les publics en situation de handicap, tant physique que mental, à travers notamment des séances Relax et des dispositifs tels que les gilets vibrants ou les audiodescriptions d’opéra. .

Eglise Notre Dame d’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74 autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : Cordes percutées par l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen

L’événement Cordes percutées par l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche