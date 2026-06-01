Corner 25 – After Fête de la musique, Le Groove, Genève

Corner 25 – After Fête de la musique 20 et 21 juin Le Groove

7 CHF all night long

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T23:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T06:00:00+02:00

Comme tous les ans pour La Fête de la Musique, le Corner 25 t’invite à finir ta soirée au Groove pour un after Reggae/Dub inna family sound meeting style !! ￼￼

Tiki Sound System

Corner 25 Crew :

JoRed

High Frequency

Selecta Ranks

Roots Glider

UpFull Vibes

Jah Roots Hi Fi

King’s Tone

7 CHF all night long !

00h – 06h

Accès : Dès 16 ans

9 Rue des Gazomètres, 1205 Genève

️ Parking des Gazomètres ou Finances (2 CHF/EUR la nuit)

Tram 14, arrêt Palladium ou Jonction

Le Groove souhaite être un endroit safe et inclusif, toutes formes de discrimination ou de violence ne sont pas tolérées.

Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/

Comme tous les ans pour La Fête de la Musique, le Corner 25 t’invite à finir ta soirée au Groove pour un after Reggae/Dub inna family sound meeting style !!

Corner 25 – After Fête de la musique