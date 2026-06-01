Corner 25 – After Fête de la musique, Le Groove, Genève
Corner 25 – After Fête de la musique, Le Groove, Genève samedi 20 juin 2026.
Corner 25 – After Fête de la musique 20 et 21 juin Le Groove
7 CHF all night long
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T23:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T06:00:00+02:00
Comme tous les ans pour La Fête de la Musique, le Corner 25 t’invite à finir ta soirée au Groove pour un after Reggae/Dub inna family sound meeting style !! ￼￼
Tiki Sound System
Corner 25 Crew :
JoRed
High Frequency
Selecta Ranks
Roots Glider
UpFull Vibes
Jah Roots Hi Fi
King’s Tone
7 CHF all night long !
00h – 06h
Accès : Dès 16 ans
9 Rue des Gazomètres, 1205 Genève
️ Parking des Gazomètres ou Finances (2 CHF/EUR la nuit)
Tram 14, arrêt Palladium ou Jonction
Le Groove souhaite être un endroit safe et inclusif, toutes formes de discrimination ou de violence ne sont pas tolérées.
Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/
Comme tous les ans pour La Fête de la Musique, le Corner 25 t’invite à finir ta soirée au Groove pour un after Reggae/Dub inna family sound meeting style !!
Corner 25 – After Fête de la musique
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