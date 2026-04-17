CORPO. 16 rue papu, 35000 rennes Rennes
CORPO. 16 rue papu, 35000 rennes Rennes vendredi 19 juin 2026.
CORPO. 16 rue papu, 35000 rennes Rennes Vendredi 19 juin, 20h30 Tarifs : plein 10 € – réduit 7 € – gratuit enfants – 12 ans.
Deux pièces courtes et absurdes écrites et mises en scène par Juliette Dauzet
### Résumé
Ceci est un spectacle en deux parties proposé par un groupe de comédiens et comédiennes amateurs et passionnés qui parlera de bien des sujets dont : les chauves, le téléachat, le scrabble (seulement à l’entracte), le gel hydroalcoolique et les mères qui appellent leur enfant au travail ce qui fait que la ligne
est constamment occupée et c’est assez relou surtout lorsqu’on travaille dans un open space et qu’on cherche à avancer sur un dossier très important et bourré de fautes d’orthographes notamment page 6 où il est écrit dossier avec un « c ».
P.-S. : Ceux qui ont un problème avec les imitateurs de cochon sont priés de ne pas venir à ce spectacle.
[*Je veux mes billets pour Corpo.*](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/corpo-19-juin-2026)
### Les autres pièces de la saison
* Les Locataires
* Rhapsody !
* CORPO.
* Madame Sans-Gêne
* Le Concours
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T22:00:00.000+02:00
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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/corpo
16 rue papu, 35000 rennes 16, rue papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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