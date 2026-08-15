Corps à cœur Cœur à corps présentation du livre de Léa Castor et temps d’échange Tiers Lieu d’Azun Aucun
vendredi 30 octobre 2026 · Tiers Lieu d'Azun · Aucun
Informations pratiques
Aucun
Corps à cœur Cœur à corps présentation du livre de Léa Castor et temps d’échange
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30 20:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Le Tiers Lieu d’Azun invite la talentueuse autrice Léa Castor à venir présenter son ouvrage Corps à cœur Cœur à Corps un recueil de témoignages illustrés, mettant en avant des personnes qui ont décidé de porter un regard positif sur leurs physiques.
Pour ne plus se croire seul.es face à ses complexes, ce livre ouvre une porte sur l’ intimité de plusieurs jeunes adultes pour se rendre compte que l’intime est universel et que briser le silence aide non seulement la personne qui témoigne, mais également son lectorat.
Les participant.e.s pourront ensuite partager un temps d’échange en présence de l’autrice.
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Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
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English :
The Tiers Lieu d’Azun invites the talented author L%E9a Castor %E0 to come and present her book: *Body to Heart, Heart to Body*, a collection of illustrated personal stories highlighting people who have chosen to view their bodies in a positive light.
To help readers realize they are not alone in dealing with their insecurities, this book offers a glimpse into the private lives of several young adults, showing that personal experiences are universal and that breaking the silence helps not only the person sharing their story but also the readers.
Participants will then have the opportunity to engage in a discussion with the author.
L’événement Corps à cœur Cœur à corps présentation du livre de Léa Castor et temps d’échange Aucun a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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