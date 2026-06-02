Quand Rachid Ouramdane créé Corps extrêmes en 2021, le chorégraphe désire « [se] focaliser sur la fascination qu’exercent les notions d’envol, d’état d’apesanteur, de suspension, de planer… ». À ses côtés, il fédère une atypique communauté éprise de liberté faite de deux adeptes emblématiques des pratiques sportives extrêmes – un highliner et une grimpeuse – et de huit acrobates.

Ensemble, ils vont créer un spectacle tout en relief et en légèreté, évoluant entre ciel et terre, un imposant mur d’escalade en fond de scène servant de principal point d’appui. Traversé en hauteur par un long fil, le plateau se transforme par moments en un vaste écran sur lequel se projettent des images – littéralement vertigineuses – du highliner Nathan Paulin et de la grimpeuse Nina Caprez en action, dans de magnifiques paysages naturels. S’insinuent également, en off, les voix de ces deux athlètes d’exception ainsi que celle de la voltigeuse Airelle Caen, chacun livrant un témoignage personnel sur sa pratique.

Cette aventure humaine et artistique spectaculaire contant des expériences hors norme a, depuis, fait le tour du monde, rencontrant un public toujours plus enthousiaste.

Durée : 1h

Catégorie :

Danse

Dès 8 ans, Jeune public, Pass Famille

Au plateau, un mur d’escalade surplombe une dizaine d’acrobates envoyés dans les airs, dans lesquels circule un highliner sur un fil. Ces corps en mouvement, presque volant, offrent autant un témoignage documentaire qu’une traversée poétique. Dans Corps extrêmes, spectacle aux 75 000 spectateurs à travers le monde, le vertige n’est jamais loin mais le décollage, assuré.

Du mardi 06 juillet 2027 au lundi 12 juillet 2027 :

dimanche

de 15h00 à 16h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 20h00 à 21h00

payant

De 17 à 41 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-07-06T23:00:00+02:00

fin : 2027-07-13T00:00:00+02:00

Date(s) : 2027-07-06T20:00:00+02:00_2027-07-06T21:00:00+02:00;2027-07-07T20:00:00+02:00_2027-07-07T21:00:00+02:00;2027-07-08T20:00:00+02:00_2027-07-08T21:00:00+02:00;2027-07-10T20:00:00+02:00_2027-07-10T21:00:00+02:00;2027-07-11T15:00:00+02:00_2027-07-11T16:00:00+02:00;2027-07-12T20:00:00+02:00_2027-07-12T21:00:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2, place du Châtelet 75004 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/corps-extremes-rachid-ouramdane-compagnie-de-chaillot +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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