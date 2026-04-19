Correspondance d’outre-tombe – d’Ari Hamot Maison de l’Afrique à Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 09:30 – 19:00

Gratuit : oui Etudiant, Adulte, En famille, Tout public, Personne en situation de handicap, Senior

La Maison de l’Afrique à Nantes présente » Correspondance d’outre-tombe » de l’artiste Ari Hamot, dans le cadre de commémorations de la journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, le 6 mai, dans ces locaux associatifs. »Correspondance d’outre-tombe », deuxième volet du spectacle « Mange tes maux » également composé de « #BalanceTesAncêtres » et de « La Plombière de l’Histoire », va être construit à partir de l’atelier d’écriture collective de lettres aux ancêtres destiné aux élèves de cours de français dispensés par l’association L’Autre Classe au sein de la Maison. Les personnes, en dehors des cours de français, qui veulent participer à l’atelier d’écriture de lettres aux ancêtres peuvent s’inscrire et un atelier leur sera destiné, de 15h à 16h, à la Maison de l’Afrique, selon la quantité d’inscrits.Inscription au 02 40 31 30 07 Mercredi 6 mai 2026 à la Maison de l’Afrique à NantesAtelier d’écriture de lettres aux ancêtres, de 9h30 à 13hRepas partagé, Temps privilégié avec les artistes, de 13h à 14h »Correspondance d’outre-tombe », Restitution artistique “envoie des lettres” en forme de spectacle, à 17h En partenariat avec La Géothèque avec un Espace Librairie

Maison de l’Afrique à Nantes Nantes 44000

02 40 31 30 07



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