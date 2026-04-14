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Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai, Atelier Aurore Ginèbre, Bordeaux

Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai, Atelier Aurore Ginèbre, Bordeaux

Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai, Atelier Aurore Ginèbre, Bordeaux jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Atelier Aurore Ginèbre

Adresse : 20 rue Paul louis lande, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit

Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai 23 avril – 10 mai Atelier Aurore Ginèbre Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Une exposition inédite

Artiste plasticienne et céramiste, Aurore Ginèbre présente Correspondances, une exposition qui rend hommage au poème de Charles Baudelaire. Comme une réponse à cet ode aux mystères et symboles de la nature, l’artiste y fait résonner peintures, porcelaines et broderies comme des fragments d’un paysage fragile. L’artiste vous invite à découvrir son travail au cœur de son atelier, au 20 rue Paul-Louis-Lande à Bordeaux.

  • Arrêt Tram B – Musée d’Aquitaine.
  • Vernissage le 23 avril à 18h
  • Exposition du 24 avril au 10 mai 2026
  • Du mercredi au dimanche, de 14h à 19h
  • Programmation à venir

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Du 24 avril au 10 mai, Aurore présente Correspondances dans son atelier d’art au cœur de Bordeaux.

Aurore Ginebre

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