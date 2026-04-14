Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai, Atelier Aurore Ginèbre, Bordeaux
Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai, Atelier Aurore Ginèbre, Bordeaux jeudi 23 avril 2026.
Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai 23 avril – 10 mai Atelier Aurore Ginèbre Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00
Une exposition inédite
Artiste plasticienne et céramiste, Aurore Ginèbre présente Correspondances, une exposition qui rend hommage au poème de Charles Baudelaire. Comme une réponse à cet ode aux mystères et symboles de la nature, l’artiste y fait résonner peintures, porcelaines et broderies comme des fragments d’un paysage fragile. L’artiste vous invite à découvrir son travail au cœur de son atelier, au 20 rue Paul-Louis-Lande à Bordeaux.
- Arrêt Tram B – Musée d’Aquitaine.
- Vernissage le 23 avril à 18h
- Exposition du 24 avril au 10 mai 2026
- Du mercredi au dimanche, de 14h à 19h
- Programmation à venir
Atelier Aurore Ginèbre 20 rue Paul louis lande, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/auroreginebre/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://auroreginebre.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « atelier@auroreginebre.com »}]
Du 24 avril au 10 mai, Aurore présente Correspondances dans son atelier d’art au cœur de Bordeaux.
Aurore Ginebre
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