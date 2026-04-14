Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai, Atelier Aurore Ginèbre, Bordeaux

Correspondances | Exposition par Aurore Ginèbre | 24 avril au 10 mai 23 avril – 10 mai Atelier Aurore Ginèbre Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:00:00+02:00

Une exposition inédite

Artiste plasticienne et céramiste, Aurore Ginèbre présente Correspondances, une exposition qui rend hommage au poème de Charles Baudelaire. Comme une réponse à cet ode aux mystères et symboles de la nature, l’artiste y fait résonner peintures, porcelaines et broderies comme des fragments d’un paysage fragile. L’artiste vous invite à découvrir son travail au cœur de son atelier, au 20 rue Paul-Louis-Lande à Bordeaux.

Arrêt Tram B – Musée d’Aquitaine.

Vernissage le 23 avril à 18h

Exposition du 24 avril au 10 mai 2026

Du mercredi au dimanche, de 14h à 19h

Programmation à venir

Atelier Aurore Ginèbre 20 rue Paul louis lande, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/auroreginebre/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://auroreginebre.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « atelier@auroreginebre.com »}]

Du 24 avril au 10 mai, Aurore présente Correspondances dans son atelier d’art au cœur de Bordeaux.

Aurore Ginebre