Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Corruda de Senhans | Course 10 km

Fronton (départ) Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Place au sport et à la musique pour l’ouverture des fêtes de Saint-Martin-de-Seignanx ! Après la Caminada (18h) et la Corruda (19h) rythmées par la Banda Bonga, l’ouverture officielle des fêtes se fera à 21h, suivie d’un concert de Pachamama à 23h.

Cette course annuelle réunit 400 coureurs et s’inscrit dans le challenge landais des courses sur route. Vous êtes attendus pour cette corruda en ligne, sur route, de 10 km.

RDV au fronton du Quartier Neuf à 19h pour le départ.

Pré-inscription sur www.senhans.jimco.com ou 06 85 59 26 24 11 € (+ frais bancaires)

Inscription sur place 14 €

Retrait des dossards le jour de la course, dans l’enceinte de départ au fronton du Quartier Neuf, près de la Poste, à partir de 17h30.

NOUVEAUTE 2026 Un sprint sera jugé au premier kilomètre . Le vainqueur recevra un maillot vert du Tour de France des mains du Président du Guidon Saint-martinois. .

Fronton (départ) Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 59 26 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Corruda de Senhans | Course 10 km

L’événement Corruda de Senhans | Course 10 km Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Seignanx