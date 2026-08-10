Informations pratiques

Saint-Malo

Corsaires malouins chants marins

Rue du Puits aux Braies Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le groupe des corsaires malouins interprète des chants de la mer d’hier et d’aujourd’hui.

Quête pour la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) .

Rue du Puits aux Braies Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Corsaires malouins chants marins Saint-Malo a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel