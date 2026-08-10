AGENDA · Saint-Malo
Corsaires malouins chants marins Saint-Malo
jeudi 13 août 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Corsaires malouins chants marins
Rue du Puits aux Braies Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Le groupe des corsaires malouins interprète des chants de la mer d’hier et d’aujourd’hui.
Quête pour la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) .
Rue du Puits aux Braies Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Corsaires malouins chants marins Saint-Malo a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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