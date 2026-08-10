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AGENDA · Saint-Malo

Corsaires malouins chants marins Saint-Malo

jeudi 13 août 2026 · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue du Puits aux Braies
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Corsaires malouins chants marins

Rue du Puits aux Braies Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le groupe des corsaires malouins interprète des chants de la mer d’hier et d’aujourd’hui.

Quête pour la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)   .

Rue du Puits aux Braies Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Corsaires malouins chants marins Saint-Malo a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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