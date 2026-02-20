Corsica Cyclo GT20 Bastia

Corsica Cyclo GT20

Départ de Bastia Arrivée à Carbini Bastia Haute-Corse

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-10

2026-05-06

La Corsica Cyclo GT 20 est une épreuve cycliste traversant Bastia, Saint-Florent, Lisula, Porto, Corte, Ghisoni et Carbini. Sur 598 km, dont 230 chronométrés et 10047 D+, 250 coureurs relèvent ce défi unique entre cols mythiques et panoramas grandioses

Départ de Bastia Arrivée à Carbini Bastia 20033 Haute-Corse Corse +33 6 17 47 30 84 corsicacyclo@orange.fr

English :

The Corsica Cyclo GT 20 is a cycling event crossing Bastia, Saint-Florent, Lisula, Porto, Corte, Ghisoni and Carbini. Over 598 km, including 230 timed stages and 10047 D+, 250 riders take up this unique challenge between mythical passes and grandiose panoramas.

