Départ de Bastia Arrivée à Carbini Bastia Haute-Corse
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-06
La Corsica Cyclo GT 20 est une épreuve cycliste traversant Bastia, Saint-Florent, Lisula, Porto, Corte, Ghisoni et Carbini. Sur 598 km, dont 230 chronométrés et 10047 D+, 250 coureurs relèvent ce défi unique entre cols mythiques et panoramas grandioses
Départ de Bastia Arrivée à Carbini Bastia 20033 Haute-Corse Corse +33 6 17 47 30 84 corsicacyclo@orange.fr
English :
The Corsica Cyclo GT 20 is a cycling event crossing Bastia, Saint-Florent, Lisula, Porto, Corte, Ghisoni and Carbini. Over 598 km, including 230 timed stages and 10047 D+, 250 riders take up this unique challenge between mythical passes and grandiose panoramas.
L’événement Corsica Cyclo GT20 Bastia a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne