Les entreprises de Bastia recrutent Bastia Bastia Mardi 21 avril, 17h30 Lien d’inscription : https://job.wiz.bi/SyFco

+30 postes disponibles !

### **Un Job Dating est organisé par SG SOCIETE GENERALE à Bastia, le mardi 21 avril.**

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/SyFco**](https://job.wiz.bi/SyFco)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-21T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-21T20:30:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/SyFco eva.pachonski@obendy.com 07 85 94 94 50

Bastia Bastia Bastia Haute-Corse



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