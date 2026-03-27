Les entreprises de Bastia recrutent Bastia Bastia
Les entreprises de Bastia recrutent Bastia Bastia mardi 21 avril 2026.
Les entreprises de Bastia recrutent Bastia Bastia Mardi 21 avril, 17h30 Lien d’inscription : https://job.wiz.bi/SyFco
+30 postes disponibles !
### **Un Job Dating est organisé par SG SOCIETE GENERALE à Bastia, le mardi 21 avril.**
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [**https://job.wiz.bi/SyFco**](https://job.wiz.bi/SyFco)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-21T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-21T20:30:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/SyFco eva.pachonski@obendy.com 07 85 94 94 50
Bastia Bastia Bastia Haute-Corse
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