Cosmétiques naturels place Léo Lagrange Fumel

Fumel

Cosmétiques naturels

place Léo Lagrange Salle Atout Sport Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Réalisation d’un baume apaisant & d’un baume ostéoarticulaire, découverte des plantes & huiles naturelles, conseils bien-être & rituels de soin.

Ambiance conviviale et sensorielle. .

place Léo Lagrange Salle Atout Sport Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 25 73 83 jardindessens47@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cosmétiques naturels

L’événement Cosmétiques naturels Fumel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée du Lot et Garonne