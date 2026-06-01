Cosmétiques naturels place Léo Lagrange Fumel
Cosmétiques naturels place Léo Lagrange Fumel samedi 13 juin 2026.
Fumel
Cosmétiques naturels
place Léo Lagrange Salle Atout Sport Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Réalisation d’un baume apaisant & d’un baume ostéoarticulaire, découverte des plantes & huiles naturelles, conseils bien-être & rituels de soin.
Ambiance conviviale et sensorielle. .
place Léo Lagrange Salle Atout Sport Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 25 73 83 jardindessens47@outlook.fr
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English : Cosmétiques naturels
L’événement Cosmétiques naturels Fumel a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée du Lot et Garonne
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