Sète

COSMIC BANANA DISCO TECHNO

201 Promenade du Lido, Accès 17 Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Le vaisseau Cosmic Banana se pose à la Ola le temps d’une soirée.Naviguant entre Disco et Electro, House et Techno, avec comme seul objectif nous faire groover toute la nuit en mettant le dancefloor sur orbite. .

201 Promenade du Lido, Accès 17 Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 53 07 14

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English :

L’événement COSMIC BANANA DISCO TECHNO Sète a été mis à jour le 2026-05-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE