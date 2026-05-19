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COSMIC BANANA DISCO TECHNO Sète

COSMIC BANANA DISCO TECHNO Sète vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 201 Promenade du Lido, Accès 17

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Sète

COSMIC BANANA DISCO TECHNO

201 Promenade du Lido, Accès 17 Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-19

Le vaisseau Cosmic Banana se pose à la Ola le temps d’une soirée.Naviguant entre Disco et Electro, House et Techno, avec comme seul objectif nous faire groover toute la nuit en mettant le dancefloor sur orbite.   .

201 Promenade du Lido, Accès 17 Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 53 07 14 

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English :

L’événement COSMIC BANANA DISCO TECHNO Sète a été mis à jour le 2026-05-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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