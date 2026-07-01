Coucher de soleil en garrigue balade et apéritif Châteauneuf-du-Rhône
mercredi 8 juillet 2026 · Châteauneuf-du-Rhône
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Rhône
Coucher de soleil en garrigue balade et apéritif
Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:15:00
fin : 2026-08-10 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-10
Depuis les hauteurs de Châteauneuf-du-Rhône, village médiéval drômois aux portes de Montélimar, partez pour une balade en soirée dans la garrigue.
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Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61
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English :
From the hills above Châteauneuf-du-Rhône, a medieval village in the Drôme region just outside Élimar, set out for an evening stroll through the garrigue.
L’événement Coucher de soleil en garrigue balade et apéritif Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-06-29 par Montélimar Tourisme Agglomération