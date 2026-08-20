Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard, Jacquemard, Lambesc
samedi 19 septembre 2026 · Jacquemard · Lambesc
Informations pratiques
Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard 19 et 20 septembre Jacquemard Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Une soirée insolite avec dégustation de produits du terroir lambescain du haut du Jacquemard, à la lumière dorée du coucher de soleil, ça vous tente ?
Inscrivez-vous entre le 1er et le 16 septembre auprès de la Maison du Tourisme pour participer au tirage au sort pour la soirée du 19 ou celle du 20.
2 participants maximum par bulletin – À partir de 1,20 mètre – Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent
Jacquemard Rue Grande 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « tourisme@lambesc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 17 00 62 »}]
Une soirée insolite avec dégustation de produits du terroir lambescain du haut du Jacquemard, à la lumière dorée du coucher de soleil, ça vous tente ?
©Ville de Lambesc
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