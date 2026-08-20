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Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard, Jacquemard, Lambesc

samedi 19 septembre 2026 · Jacquemard · Lambesc

Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard, Jacquemard, Lambesc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jacquemard
Adresse
Rue Grande 13410 Lambesc
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône

Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard 19 et 20 septembre Jacquemard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Une soirée insolite avec dégustation de produits du terroir lambescain du haut du Jacquemard, à la lumière dorée du coucher de soleil, ça vous tente ?
Inscrivez-vous entre le 1er et le 16 septembre auprès de la Maison du Tourisme pour participer au tirage au sort pour la soirée du 19 ou celle du 20.
2 participants maximum par bulletin – À partir de 1,20 mètre – Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent

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Une soirée insolite avec dégustation de produits du terroir lambescain du haut du Jacquemard, à la lumière dorée du coucher de soleil, ça vous tente ?

©Ville de Lambesc

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