Coucou Toma La Mutante Lannion
Coucou Toma La Mutante Lannion jeudi 2 juillet 2026.
Lannion
Coucou Toma
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02 00:00:00
Date(s) :
2026-07-02
COUCOU TOMA | 19h00
Passionné de vinyles et véritable chercheur de pépites musicales, Coucou Toma construit chacun de ses sets avec une sélection minutieuse de morceaux rares et inattendus. DJ résident de Nebulah Radio, il cultive un univers éclectique où se croisent disco, funk, house, électro et techno.
Refusant les frontières de genre, il propose des voyages sonores riches en découvertes, alternant grooves chaleureux, rythmes hypnotiques et envolées plus nocturnes. Une invitation à l’écoute, à la danse et à la surprise, guidée par l’amour du vinyle et de la sélection musicale.
COUPE DU MONDE | 22h00
Diffusion du match de la Coupe du Monde 16e de finale
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Coucou Toma Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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