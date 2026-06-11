Coucou Toma La Mutante Lannion

Lannion

Coucou Toma

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 00:00:00

Date(s) :

2026-07-02

COUCOU TOMA | 19h00

Passionné de vinyles et véritable chercheur de pépites musicales, Coucou Toma construit chacun de ses sets avec une sélection minutieuse de morceaux rares et inattendus. DJ résident de Nebulah Radio, il cultive un univers éclectique où se croisent disco, funk, house, électro et techno.

Refusant les frontières de genre, il propose des voyages sonores riches en découvertes, alternant grooves chaleureux, rythmes hypnotiques et envolées plus nocturnes. Une invitation à l’écoute, à la danse et à la surprise, guidée par l’amour du vinyle et de la sélection musicale.

COUPE DU MONDE | 22h00

Diffusion du match de la Coupe du Monde 16e de finale

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Coucou Toma Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose