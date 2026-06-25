Coulée de Serrant, Château de la Roche aux Moines – Coulée de Serrant, Savennières

samedi 19 septembre 2026 · Château de la Roche aux Moines - Coulée de Serrant · Savennières

Informations pratiques

Coulée de Serrant Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Château de la Roche aux Moines – Coulée de Serrant Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Accès au parc et au vignes en visite libre.

La Coulée de Serrant a été plantée au XIIe siècle (1130) par des moines cisterciens. Ce site est toujours resté en vigne depuis. L’ancien petit monastère qui fait toujours partie de la propriété est classé à l’inventaire des monuments historiques. Depuis 1984, l’ensemble du domaine est cultivé selon les méthodes de l’agriculture biodynamique.

Château de la Roche aux Moines – Coulée de Serrant 7, chemin de la Roche aux moines, 49170 Savennières Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Accès au parc et au vignes en visite libre.

© Virginie JOLY