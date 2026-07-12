Festival Musiques Baroques à Savennières Mairie de Savennières Savennières

Informations pratiques

Savennières

Festival Musiques Baroques à Savennières

Mairie de Savennières 2 place Simone Veil Savennières Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Nées en 2011 d’une Académie de clavecin et musique ancienne, les “Musiques Baroques à Savennières” ont pour vocation de promouvoir la musique baroque et le patrimoine à travers un festival chaque été et des stages pédagogiques. .

Mairie de Savennières 2 place Simone Veil Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 55 63 45 29 mbsavennieres@gmail.com

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English :

L’événement Festival Musiques Baroques à Savennières Savennières a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers