Festival Musiques Baroques à Savennières Mairie de Savennières Savennières
samedi 22 août 2026 · Mairie de Savennières · Savennières
Informations pratiques
Savennières
Festival Musiques Baroques à Savennières
Mairie de Savennières 2 place Simone Veil Savennières Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28
Nées en 2011 d’une Académie de clavecin et musique ancienne, les “Musiques Baroques à Savennières” ont pour vocation de promouvoir la musique baroque et le patrimoine à travers un festival chaque été et des stages pédagogiques. .
Mairie de Savennières 2 place Simone Veil Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 55 63 45 29 mbsavennieres@gmail.com
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English :
L’événement Festival Musiques Baroques à Savennières Savennières a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers
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