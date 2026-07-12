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Festival Musiques Baroques à Savennières Mairie de Savennières Savennières

samedi 22 août 2026 · Mairie de Savennières · Savennières

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Mairie de Savennières
Adresse
2 place Simone Veil
Ville
49170 Savennières
Département
Maine-et-Loire
Tarif
22 22 32

Savennières

Festival Musiques Baroques à Savennières

Mairie de Savennières 2 place Simone Veil Savennières Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Nées en 2011 d’une Académie de clavecin et musique ancienne, les “Musiques Baroques à Savennières” ont pour vocation de promouvoir la musique baroque et le patrimoine à travers un festival chaque été et des stages pédagogiques.   .

Mairie de Savennières 2 place Simone Veil Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 55 63 45 29  mbsavennieres@gmail.com

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English :

L’événement Festival Musiques Baroques à Savennières Savennières a été mis à jour le 2026-07-12 par Destination Angers

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