Salon des Toiles Peintes, Presbytère, Savennières

Informations pratiques

Salon des Toiles Peintes 19 et 20 septembre Presbytère Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette œuvre en toile de lin ou de chanvre est composée de huit panneaux d’une longueur totale de 19,40 mètres, posés sur des baguettes et constitués de bandes cousues de 70 cm de largeur, proche de ce qui était imposé aux ateliers d’Aubusson et Felletin.

Ces tapisseries représentent des paysages arborés sans personnage, agrémentés de maisons et de châteaux, on peut y admirer et compter 45 oiseaux plus ou moins réalistes. Ce qui frappe au premier regard est ce bleu de Prusse, couleur dominante de ces toiles, lumineuse et conservée dans un état presque parfait. Alors même qu’aucune restauration n’a été réalisée à ce jour.

Ces toiles ne sont ni datées ni signées mais les études ont permis une datation entre 1770 et 1790. Elles ont été commandées par le curé Halnost au peintre Marie-Louis-Claude Coulet de Beauregard.

Presbytère 2 Rue de la Cure, 49170 Savennières, France Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Cette œuvre en toile de lin ou de chanvre est composée de huit panneaux d’une longueur totale de 19,40 mètres, posés sur des baguettes et constitués de bandes cousues de 70 cm de largeur, proche de …

© D. Mouraud – Destination Angers