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AGENDA · Savennières

L’automnal, brunch gastronomique avec accord mets-vin de Savennières Savennières

dimanche 18 octobre 2026 · Savennières

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
Lieu-dit La Grande Rousselle
Ville
49170 Savennières
Département
Maine-et-Loire
Tarif
62 62

Savennières

L’automnal, brunch gastronomique avec accord mets-vin de Savennières

Lieu-dit La Grande Rousselle Savennières Maine-et-Loire

Tarif : 62 – 62 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:30:00
fin : 2026-10-18 13:30:00

Date(s) :
2026-10-18

Découvrez le vignoble depuis la résidence de Chefs Larousselle Hors Champ, via un brunch gastronomique au
milieu des vignes.   .

Lieu-dit La Grande Rousselle Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement L’automnal, brunch gastronomique avec accord mets-vin de Savennières Savennières a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers

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