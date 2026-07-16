Informations pratiques

Savennières

L’automnal, brunch gastronomique avec accord mets-vin de Savennières

Lieu-dit La Grande Rousselle Savennières Maine-et-Loire

Tarif : 62 – 62 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 11:30:00

fin : 2026-10-18 13:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Découvrez le vignoble depuis la résidence de Chefs Larousselle Hors Champ, via un brunch gastronomique au

milieu des vignes. .

Lieu-dit La Grande Rousselle Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement L’automnal, brunch gastronomique avec accord mets-vin de Savennières Savennières a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers