Informations pratiques

« Couleurs Balkans » (Petites scènes nomades) Mercredi 29 juillet, 18h00 Parc de la Meta Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T18:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T18:00:00+02:00 – 2026-07-29T19:00:00+02:00

Avec Mihai TRESTIAN et Anne-Gaël GAUDUCHEAU, on part en voyage du côté des Balkans.

On y croisera celles qui viennent la nuit, quand un enfant naît, pour dire comment sa vie va se dérouler. On fera la rencontre d’une grand-mère gardienne de trésors… et d’une étrange vieille qui pose des questions qu’on n’oublie pas : « la mort, tu la cherches… ou bien tu la fuis ? »

Des histoires qui font un peu peur, un peu rire aussi, et qui ouvrent l’imaginaire. Des histoires pour les enfants… et pour les grands qui n’ont pas tout oublié.

Venez. On vous garde une place.

(l’accès à l’intérieur de la Mercedeath est réservée aux plus de 12 ans accompagnés)

LIEU : QUARTIER BELLEVUE

La BÊTE DE SCÈNE sera au parc de la META

rue de l’Étang, 44100 Nantes

(Tram 1 arrêt Lauriers)

ARTISTES : Anne-Gaël GAUDUCHEAU (conte) et Mihai TRESTIAN (cymbalum)

Horaires : Spectacle à 18h

ET AUSSI, dès 15h00 : La Bibliothèque mobile de Bellevue

est de sortie avec des livres, et l’association Môm’Nantes propose des ateliers créatifs.

Et Bien sûr, vers 19h : le lancer de couleurs !

Parc de la Meta rue de l’Étang, 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.voixdumonde.fr/sur-la-langue-de-la-bete/ »}]

Voyager du côté des forêts, des maisons un peu perdues et des chemins de nuit… contes arts du récit

Cie La Lune Rousse