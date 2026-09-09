COULEURS ET MATIERES, Galerie Betty Arles, Arles

Informations pratiques

COULEURS ET MATIERES 22 septembre – 4 octobre Galerie Betty Arles Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T11:00:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Dans le cadre du festival Off (3) des rencontres photographiques d’Arles 2026, venez vivre une expérience visuelle sensible de la matière et des formes. Pour sa première exposition, René Jacquet nous présente son univers à travers la série BETON qui sublime la matière brute révélée par la texture et la géométrie des formes. Il vous invite à porter un nouveau regard sur les réalisations de l’architecte Le Corbusier à travers ses réalisations à la Cité radieuse de Marseille et de Firminy-Vert.

Galerie Betty Arles 18, rue de la Rotonde 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://galeriebettyarles.wixsite.com/ https://renejacquet.com/

Dans le cadre du festival **Off (3)** des rencontres photographiques d’Arles 2026, venez vivre une expérience visuelle sensible de la matière et des formes. Pour sa première exposition, René Jacquet…

©René Jacquet