Country Fest 19e édition Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Country Fest 19e édition

Vendredi 8 mai 2026 de 10h à 19h. Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Country Fest revient pour sa 19e édition à l’Alpilium, à Saint-Rémy-de-Provence, le vendredi 8 mai.Sportifs

Organisé par l’association Dance With Me



Au programme

Workshop

– Bal CD



Buvette et petite restauration sur place

Réservation par téléphone ou par mail .

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 01 43 63 mcgil@free.fr

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English :

The Country Fest returns for its 19th edition at the Alpilium, in Saint-Rémy-de-Provence, on Friday 8 May.

L’événement Country Fest 19e édition Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles