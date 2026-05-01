Country Fest 19e édition Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence
Country Fest 19e édition Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence vendredi 8 mai 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Country Fest 19e édition
Vendredi 8 mai 2026 de 10h à 19h. Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Le Country Fest revient pour sa 19e édition à l’Alpilium, à Saint-Rémy-de-Provence, le vendredi 8 mai.Sportifs
Organisé par l’association Dance With Me
Au programme
Workshop
– Bal CD
Buvette et petite restauration sur place
Réservation par téléphone ou par mail .
Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 01 43 63 mcgil@free.fr
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English :
The Country Fest returns for its 19th edition at the Alpilium, in Saint-Rémy-de-Provence, on Friday 8 May.
L’événement Country Fest 19e édition Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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