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Country Fest 19e édition Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Country Fest 19e édition Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Avenue Marechal De Lattre de Tassigny

Adresse : Alpilium

Ville : 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 15

Saint-Rémy-de-Provence

Country Fest 19e édition

Vendredi 8 mai 2026 de 10h à 19h. Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Le Country Fest revient pour sa 19e édition à l’Alpilium, à Saint-Rémy-de-Provence, le vendredi 8 mai.Sportifs
Organisé par l’association Dance With Me

Au programme
Workshop
– Bal CD

Buvette et petite restauration sur place
Réservation par téléphone ou par mail   .

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 01 43 63  mcgil@free.fr

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English :

The Country Fest returns for its 19th edition at the Alpilium, in Saint-Rémy-de-Provence, on Friday 8 May.

L’événement Country Fest 19e édition Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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