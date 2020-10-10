COUNTRY FEST BÉZIERS Béziers
COUNTRY FEST BÉZIERS Béziers samedi 6 juin 2026.
Béziers
COUNTRY FEST BÉZIERS
Avenue Ferdinand Sastre Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Deux jours country à Béziers danse, concerts, animations et ambiance western pour toute la famille.
Deux jours 100 % country à Béziers danse, concerts, animations et ambiance western !
Venez vibrer au rythme des boots, des chapeaux et de la bonne humeur dans un cadre convivial et familial.
Danse & animations:
– Concerts live Les Backwest
– Initiations et workshops de line dance Marie-Claude GIL
– Animations pour enfants et adultes
– Scène libre pour les danseurs avec un parquet en bois de 125 m²
Les artistes, invités et animations seront annoncés progressivement sur nos réseaux sociaux et la page officielle de l’événement.
Ambiance western
– Stands d’artisans
– Accessoires, bottes, chapeaux
– Décors américains et photos souvenirs
– Foodtrucks
– Bar sur place
Un événement ouvert à tous passionnés, danseurs, familles et curieux. .
Avenue Ferdinand Sastre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 countryfestbeziers@gmail.com
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English : COUNTRY FEST BÉZIERS
Two days of country music in Béziers: dancing, concerts, entertainment and a western atmosphere for the whole family.
L’événement COUNTRY FEST BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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