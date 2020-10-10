Béziers

COUNTRY FEST BÉZIERS

Avenue Ferdinand Sastre Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Deux jours country à Béziers danse, concerts, animations et ambiance western pour toute la famille.

Deux jours 100 % country à Béziers danse, concerts, animations et ambiance western !

Venez vibrer au rythme des boots, des chapeaux et de la bonne humeur dans un cadre convivial et familial.

Danse & animations:

– Concerts live Les Backwest

– Initiations et workshops de line dance Marie-Claude GIL

– Animations pour enfants et adultes

– Scène libre pour les danseurs avec un parquet en bois de 125 m²

Les artistes, invités et animations seront annoncés progressivement sur nos réseaux sociaux et la page officielle de l’événement.

Ambiance western

– Stands d’artisans

– Accessoires, bottes, chapeaux

– Décors américains et photos souvenirs

– Foodtrucks

– Bar sur place

Un événement ouvert à tous passionnés, danseurs, familles et curieux. .

Avenue Ferdinand Sastre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 countryfestbeziers@gmail.com

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English : COUNTRY FEST BÉZIERS

Two days of country music in Béziers: dancing, concerts, entertainment and a western atmosphere for the whole family.

L’événement COUNTRY FEST BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34