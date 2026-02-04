Coup de cœur cinéma Yzeurespace Yzeure

Coup de cœur cinéma

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 15:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Spécial Oh les Filles !

Retour sur des pépites cinématographiques parlant de femmes ou réalisées par des femmes.

.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Oh les Filles special!

A look back at cinematic nuggets about or by women.

L’événement Coup de cœur cinéma Yzeure a été mis à jour le 2026-02-04 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région