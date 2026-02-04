Coup de cœur cinéma Yzeurespace Yzeure
Coup de cœur cinéma Yzeurespace Yzeure mardi 17 mars 2026.
Coup de cœur cinéma
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Début : 2026-03-17 15:00:00
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Spécial Oh les Filles !
Retour sur des pépites cinématographiques parlant de femmes ou réalisées par des femmes.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
English :
Oh les Filles special!
A look back at cinematic nuggets about or by women.
