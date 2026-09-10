Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre
mardi 6 octobre 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
Coup de Coeur Surprise AFCAE
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06 22:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Le principe est simple un film Art et Essai est
diffusé en avant première au cinéma … et vous
n’en connaissez pas le titre !
Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma
art et essai, faites confiance à notre programmateur et
discutons du film ensemble après la projection !
Le principe est simple un film Art et Essai est
diffusé en avant première au cinéma … et vous
n’en connaissez pas le titre !
Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma
art et essai, faites confiance à notre programmateur et
discutons du film ensemble après la projection ! .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Coup de Coeur Surprise AFCAE
The concept is simple: an arthouse film is
screened as a preview at the theater… and you
don’t know the title!
Let yourself be surprised by the diversity of our wonderful
art house cinema, trust our programmer, and
let’s discuss the film together after the screening!
L’événement Coup de Coeur Surprise AFCAE Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cœur Haute Lande
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