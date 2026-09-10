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Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre

mardi 6 octobre 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre

Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma Le Félix
Adresse
2 rue de l'hôtel de ville
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Tarif
4.5 4.5 5.5 Tarif réduit

Labouheyre

Coup de Coeur Surprise AFCAE

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06 22:30:00

Date(s) :
2026-10-06

Le principe est simple un film Art et Essai est
diffusé en avant première au cinéma … et vous
n’en connaissez pas le titre !
Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma
art et essai, faites confiance à notre programmateur et
discutons du film ensemble après la projection !
Le principe est simple un film Art et Essai est
diffusé en avant première au cinéma … et vous
n’en connaissez pas le titre !
Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma
art et essai, faites confiance à notre programmateur et
discutons du film ensemble après la projection !   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Coup de Coeur Surprise AFCAE

The concept is simple: an arthouse film is
screened as a preview at the theater… and you
don’t know the title!
Let yourself be surprised by the diversity of our wonderful
art house cinema, trust our programmer, and
let’s discuss the film together after the screening!

L’événement Coup de Coeur Surprise AFCAE Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cœur Haute Lande

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