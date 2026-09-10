Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

Coup de Coeur Surprise AFCAE

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06 22:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Le principe est simple un film Art et Essai est

diffusé en avant première au cinéma … et vous

n’en connaissez pas le titre !

Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma

art et essai, faites confiance à notre programmateur et

discutons du film ensemble après la projection !

Le principe est simple un film Art et Essai est

diffusé en avant première au cinéma … et vous

n’en connaissez pas le titre !

Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma

art et essai, faites confiance à notre programmateur et

discutons du film ensemble après la projection ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Coup de Coeur Surprise AFCAE

The concept is simple: an arthouse film is

screened as a preview at the theater… and you

don’t know the title!

Let yourself be surprised by the diversity of our wonderful

art house cinema, trust our programmer, and

let’s discuss the film together after the screening!

L’événement Coup de Coeur Surprise AFCAE Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cœur Haute Lande