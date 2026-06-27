Coup de projecteur Le Pin-au-Haras
Coup de projecteur Le Pin-au-Haras samedi 27 juin 2026.
Le Pin-au-Haras
Coup de projecteur
Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-29 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-05
Les jours où il n’y a pas de spectacle, les artistes ou agents du spectacle vous présentent leurs techniques de dressage des chevaux et vous invitent à une visite insolite des coulisses.
Dans les écuries, vous approchez leurs chevaux, vedettes de nos spectacles et vous partagez un moment privilégié avec les artistes. Des échanges qui vous permettent de découvrir leur univers.
Le calendrier est disponible sur notre site internet.
Cette activité est proposée à 15h00 en semaine et à 16h00 le week-end en avril, mai et juin.
Elle sera à 16h00 en juillet et août.
À 15h00 en septembre et octobre. .
Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
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English : Coup de projecteur
L’événement Coup de projecteur Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-06-24 par Haras national du Pin
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