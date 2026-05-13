Coup de projecteur : les collections antiques, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Coup de projecteur : les collections antiques Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Entrez l’espace d’un moment dans les réserves visitables de la Bnu.

Vous y attendent les trésors de la bibliothèque: tablettes d’argile du 3e millénaire et papyri. Ce sont les premiers temps de l’écrit qui sont ici conservés et qui se dévoileront tout au long de la soirée.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr

Entrez l’espace d’un moment dans les réserves visitables de la Bnu.

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