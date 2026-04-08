COUPE DE FRANCE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE BODYBUILDING ET FITNESS Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

COUPE DE FRANCE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE BODYBUILDING ET FITNESS

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-09-05

fin : 2027-09-06

Date(s) :

2027-09-05

Face au succès grandissant et inédit de la Coupe de France depuis plusieurs années, il a été décidé d’organiser cette compétition nationale dans une salle avec une scène grandiose et des backstages spacieux et climatisés.

Prochaine compétition nationale IFBB avec sélections pour l’international IFBB & IFBB Semi Pro

@ifbb_official @ifbbsemipro_official

La Coupe de France IFBB est de retour avec un tout nouveau lieu de compétition, une salle pouvant accueillir plus de 1000 personnes avec une scène grandiose et des backstages spacieux. Face à l’essor de l’édition 2025 nous nous devions de mettre les moyens pour vous proposer encore mieux en 2026 ! VOUS nous faites confiance, nous devons VOUS rendre honneur

Quoi de mieux que de se retrouver au soleil , à 5 minutes de la plage , dans une ville balnéaire proposant plus de 150 restaurants, +10 hôtels et près de 1000 logements de vacances ? On a décidé de faire durer les vacances d’été !

compétition le dimanche 6 septembre

à partir de 9h

enregistrement le samedi 5 septembre

de 15h à 20h

Halle des expositions Salle Bleue

☀️ PALAVAS-LES-FLOTS

☑️ sélections pour l’IFBB international & IFBB Semi Pro Diamond Cup & Mr Universe

Liens d’inscription disponibles à partir de mai.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette édition inédite de la Coupe de France IFBB

Partenaires

Pour toute demande de stand partenaire, merci de vous diriger vers Stephan CANETTI @stephifbb

Athlètes

@angemarie_hdd Overall bikini CDF2025

@captain_refeed Overall ClassicBodybuilding CDF2025

@uragami_ifbb Overall Men’s Physique CDF2025 .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : COUPE DE FRANCE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE BODYBUILDING ET FITNESS

Given the growing and unprecedented success of the Coupe de France over the last few years, it was decided to hold this national competition in a venue with a grandiose stage and spacious, air-conditioned backstage areas.

L’événement COUPE DE FRANCE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE BODYBUILDING ET FITNESS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34