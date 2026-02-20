Coupe de Haute-Loire Pêche Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy
Coupe de Haute-Loire Pêche Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy dimanche 19 avril 2026.
Coupe de Haute-Loire Pêche
Moulins du Bouchat Etangs de pêche du Bouchat Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Club de Pêche à la mouche de Tence-Lignon-Velay organise comme à son habitude la coup de de la Haute-Loire sur le réservoir des Moulins du Bouchat.
Vous pouvez venir admirer les meilleurs pêcheurs à la mouche !
Moulins du Bouchat Etangs de pêche du Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
As usual, the Tence-Lignon-Velay fly-fishing club is organizing the Haute-Loire coup on the Moulins du Bouchat reservoir.
Come and admire the best fly fishers!
L’événement Coupe de Haute-Loire Pêche Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon