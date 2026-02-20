Coupe de Haute-Loire Pêche Moulins du Bouchat Mazet-Saint-Voy

Coupe de Haute-Loire Pêche

Moulins du Bouchat Etangs de pêche du Bouchat Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Club de Pêche à la mouche de Tence-Lignon-Velay organise comme à son habitude la coup de de la Haute-Loire sur le réservoir des Moulins du Bouchat.



Vous pouvez venir admirer les meilleurs pêcheurs à la mouche !

Moulins du Bouchat Etangs de pêche du Bouchat Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

As usual, the Tence-Lignon-Velay fly-fishing club is organizing the Haute-Loire coup on the Moulins du Bouchat reservoir.



Come and admire the best fly fishers!

