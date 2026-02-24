De ferme en ferme RUSSIER Nicolas et Lise Mazet-Saint-Voy

De ferme en ferme

RUSSIER Nicolas et Lise 764 Route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Une ferme engagée pour l’agriculture qui vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités autour des vaches Salers.

RUSSIER Nicolas et Lise 764 Route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 94 58 84 lise.russier@orange.fr

English :

A farm committed to agriculture that opens its doors to let you discover their know-how and their activities around Salers cows.

