Le P’tit Bal des Elfes Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Le P’tit Bal des Elfes

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

pour le stage

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

2026-04-26

De 13h30 à 15h30 stage de bourrée auvergnate avec Sarah Serec et le groupe l’Arlésienne sur réservation.

De 16h à 19h bal trad. Buvette et petite restauration sur place.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 41 70 32

English :

1:30 pm to 3:30 pm: Auvergne bourrée workshop with Sarah Serec and the group l’Arlésienne (booking required).

From 4pm to 7pm: trad dance. Refreshments and snacks on site.

