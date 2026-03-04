Le P’tit Bal des Elfes Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
pour le stage
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
De 13h30 à 15h30 stage de bourrée auvergnate avec Sarah Serec et le groupe l’Arlésienne sur réservation.
De 16h à 19h bal trad. Buvette et petite restauration sur place.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 41 70 32
English :
1:30 pm to 3:30 pm: Auvergne bourrée workshop with Sarah Serec and the group l’Arlésienne (booking required).
From 4pm to 7pm: trad dance. Refreshments and snacks on site.
